Hitzewelle: Genf und Tessin verbieten Bauarbeiten

In zwei Kantonen sind gewisse Arbeiten deshalb ab Mittag oder zu einem späteren Zeitpunkt verboten. (Symbolbild)

Während die ganze Schweiz unter der Hitze ächzt, leiden Leute in körperlich anstrengenden Berufen derzeit besonders. (Symbolbild)

Während Maurer, Maler, Gipser und Zimmermänner im Rest der Schweiz auch trotz Hitzewelle durcharbeiten müssen, können sich ihre Berufskollegen in den Kantonen Genf und Tessin glücklich schätzen.

Diese Arbeiten sind ab Mittag verboten

Diese Arbeiten sind ab 14 Uhr verboten

Diese Regelung gilt im Tessin

In der Sonnenstube Tessin gilt seit längerem eine Regelung, die die Gesundheit von Baustellenarbeitern schützen soll. So muss die Arbeit ab 15 Uhr ruhen, wenn die Hitzewarnstufe 4 gilt. Diese Warnstufe hat der Bund für den Kanton bereits am 18. August ausgesprochen, sie soll mindestens bis Freitag gelten. Im Vergleich zu anderen Kantonen ist es Bauarbeitern im Tessin aber möglich, schon ab sechs Uhr morgens zu arbeiten.