Am Sonntag könnten die Temperaturen in der Schweiz auf bis zu 35 Grad steigen. Was bei uns als aussergewöhnlich heiss gilt, ist an anderen Orten der Welt Normalität.

Temperaturrekorde : Hitzewelle rollt an – an diesem Ort hat man dafür nur ein müdes Lächeln übrig

Den globalen Temperaturrekord hält am Dienstag die Stadt In-Salah in Algerien. Hier werden 49 Grad erwartet.

Darum gehts Am Sonntag kann es bis zu 35 Grad warm werden.

An anderen Orten auf der Welt hat es zurzeit Temperaturen bis zu 49 Grad.

Am kältesten ist es momentan in der Antarktis.

Der Schweiz steht die nächste Hitzewelle bevor: Am kommenden Wochenende soll es wieder so richtig heiss werden. Die Temperaturen übersteigen 30 Grad und vereinzelt sind am Sonntag sogar Temperaturen über 35 Grad im Bereich des Möglichen.





Der heutige Dienstag verläuft bereits insgesamt recht sonnig und sommerlich warm, am frühen Morgen sind aber örtlich noch Regengüsse einzuplanen. Am Nachmittag steigt dann das Gewitterrisiko an. Morgen Mittwoch gibt es mit Westwind im Norden noch für die Jahreszeit eher kühle 23 Grad.

Dann geht es aber von Tag zu Tag aufwärts. Bereits am Donnerstag sind es 25 Grad, am Freitag kratzt dann das Thermometer an der 30-Grad-Marke, bevor es am Samstag rund 31 Grad und am Sonntag dann sogar bis zu 35 Grad heiss werden kann.

Hier ist es richtig heiss

Der zurzeit heisseste Ort auf der Erde liegt in der Wüste Algeriens. In der Ortschaft In-Salah steigen die Temperaturen auf sage und schreibe 49 Grad. In-Salah hat rund 32’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie gilt als die bedeutendste Stadt in den Oasen von Tidikelt in der Sahara. Dort wurden angeblich auch schon 53 Grad im Schatten gemessen. Offizielle Daten, die das bestätigen, gibt es jedoch nicht.



Die höchste je gemessene Temperatur beträgt 56,7 Grad. So heiss wurde es am 10. Juli 1913 im kalifornischen Death Valley. Und auch dort könnte es heute 49 Grad heiss werden. Im Gegensatz zu In-Salah ist die Gegend im Death Valley jedoch unbewohnt.



Den Temperaturrekord in der Schweiz hält die Bündner Gemeinde Grono. Dort wurden am 11. August 2003 41,5 Grad gemessen. Den Europarekord hält übrigens Athen. In der griechischen Hauptstadt wurden am 10. Juli 1977 48 Grad gemessen.



Hier ist es am kältesten

Der zurzeit kälteste Ort der Erde liegt wenig überraschend in der Antarktis. In der Amundsen-Scott-Südpolstation könnte das Thermometer auf -71,7 Grad fallen. Den Minusrekord hält die Vostok Station, ebenfalls in der Antarktis. Dort wurden am 21. Juli 1983 schier unglaubliche -89,2 Grad gemessen.



In der Schweiz wurde in La Brévine NE am 12. Januar 1987 der bis heute bestehende Minusrekord verzeichnet. Damals fiel das Thermometer auf -41,8 Grad.