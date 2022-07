Die Schweiz schwitzt: Hitzewelle rollt an – nächste Woche könnte gar die 40-Grad-Marke fallen

Eine Hitzewelle hält weite Teile Europas im Griff. Nächste Woche könnte das Thermometer in Basel auf 40 Grad steigen – derweil toben aufgrund der Trockenheit Waldbrände in Portugal.

Bereits am Dienstag steigt das Thermometer im Norden auf bis zu 29 Grad, im Rhonetal und im Tessin kann es bis zu 32 Grad heiss werden. Am Mittwoch hält der Aufwärtstrend an: Die Höchsttemperaturen betragen 33 Grad in der Nordwestschweiz und im Wallis bis zu 34 Grad.

Darum gehts

Hitze und Sonnenschein prägen diese Woche das Wetter in der gesamten Schweiz. Wie Meteonews berichtet, seien am Dienstag lediglich einige Schleier- sowie über den Bergen harmlose Quellwolken zu erwarten, während die Temperaturen weiter in die Höhe stiegen. Im Norden wird es bereits bis 29 Grad warm, am Genfersee reicht es bereits, die 30-Grad-Grenze zu knacken. Im Rhonetal und dem Tessin sind am Dienstag bereits Maximaltemperaturen von 32 Grad möglich.

Am Donnerstag wirds am heissesten

Dieser Aufwärtstrend geht am Mittwoch weiter: Am Genfersee und in der Nordwestschweiz steigt das Thermometer auf bis zu 33 Grad, während die höchsten Temperaturen im Wallis mit bis zu 34 Grad zu erwarten sind. Der vorläufige Temperaturgipfel ist dann am Donnerstag erreicht mit 33 Grad im Mittelland – am Genfersee, im Wallis und im Raum Basel kann es sogar für bis zu 36 Grad reichen! Der Sprung ins kühle Nass wird wohl bei vielen hoch im Kurs stehen.

Freitag und Samstag bringen einen leichten Temperaturrückgang mit sich, doch bewegen sich die Maxima mit 32 bis 35 Grad weiterhin auf einem hohen Niveau. Am Freitagabend kann es im Graubünden sowie entlang des Alpenhauptkamms örtlich zu einigen Hitzegewittern kommen. Am Sonntag sind auch in der Nordwestschweiz wieder Temperaturen über 30 Grad zu erwarten.

Knackt Basel nächste Woche die 40-Grad-Marke?

Die Wettermodelle sagen für Anfang nächster Woche einen zusätzlichen Temperaturanstieg voraus. In der Schweiz steigt das Thermometer demnach auf 35 bis 39 Grad. In der Region Basel sind gemäss einer europäischen Berechnung sogar 40 Grad möglich! Da diese Prognosen jedoch noch eine Woche in der Zukunft liegen, sind sie mit Unsicherheit behaftet.

Auch im übrigen Europa ist das Wetter momentan extrem. Besonders heiss und trocken fiel das Wetter in den vergangenen Tagen und Wochen in Spanien und Portugal aus. Teile dieser Länder sind so trocken wie seit mehr als tausend Jahren nicht mehr. Bei Waldbränden infolge der Trockenheit in Portugal wurden 29 Menschen verletzt, während Tausende von Feuerwehrleuten und Dutzende von Flugzeugen gegen die Flammen ankämpften, wie der «Guardian» berichtet.

EU warnt vor zunehmenden Naturkatastrophen

Portugal leidet unter einer Hitzewelle, die sich noch verschlimmern wird, denn es werden Temperaturen von bis zu 43 Grad erwartet. Die EU hat davor gewarnt, dass dem Kontinent eines der schwersten Jahre mit Naturkatastrophen wie Dürren und Waldbränden bevorsteht. Im vergangenen Monat wurden 96 Prozent Portugals als in «extremer» oder «schwerer» Dürre befindlich eingestuft.

Auch in Deutschland kommt es aktuell zu Wetterextremen. Vor ein paar Tagen sagten einige Wettermodelle noch 46 Grad voraus – diese Prognosen sind inzwischen verschwunden, aber sehr heiss wird es trotzdem. Gab es vor einem Jahr noch in einigen Regionen Deutschlands eine schwere Flut, seien aktuell in den nächsten drei Wochen kaum Regenfälle zu erwarten, wie die «Bild» schreibt. Amerikanische Wettermodelle sagen sogar eine Regen-Pause bis Mitte August voraus.