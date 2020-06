34 Grad im Schatten

Hitzewelle rollt über Siberien

Extremsommer in der russischen Wildnis: Sibirien wird von einer extremen Hitzewelle heimgesucht. Das Thermometer erreichte bereits 34 Grad im Schatten.

Doch die Hitzewelle ist nicht etwa jetzt mit dem Sommermonat Juni in Sibirien eingekehrt, sondern plagt die russische Wildnis bereits seit Monaten. Im Mai wurden bis zu zehn Grad über der Durchschnittstemperatur gemessen. Und auch am Polarkreis in der Ortschaft Chatanga wurde am 25. Mai 25 Grad gemessen, wo sonst zu jeder Jahreszeit Tagestemperaturen um die null Grad herrschen, wie der «Spiegel» schreibt.