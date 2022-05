Australien : Hitzewelle setzt Great Barrier Reef zu – 91 Prozent der Korallen sind geschädigt

Zum ersten Mal kommt es im Great Barrier Reef während der La-Niña-Wetterperiode zu einer Korallenbleiche. Die australische Regierung macht den Klimawandel dafür verantwortlich.

Es ist das erste Mal, dass das Riff während einer La-Niña-Wetterperiode, in der normalerweise kühlere Temperaturen zu erwarten sind, von einer Bleiche betroffen war.

Von den 719 untersuchten Riffen wiesen dem Bericht zufolge 654 einen gewissen Grad an Korallenbleiche auf.

Die Korallen im Great Barrier Reef leiden unter der anhaltenden Hitzewelle in Australien.

Die andauernde Hitzewelle in Australien hat einem Regierungsbericht zufolge mehr als 90 Prozent der Korallen des Great Barrier Reefs geschädigt. «Der Klimawandel schreitet voran, und das Riff bekommt die Folgen bereits zu spüren», hiess es in dem Bericht vom Dienstag. Von den 719 untersuchten Riffen wiesen dem Bericht zufolge 654 – oder 91 Prozent – einen gewissen Grad an Korallenbleiche auf.