Tritt in den Hintern : Jeff Saibene zofft sich mit Hitzfelds früherem Assistenten

Vor kurzem arbeiteten sie noch zusammen, jetzt gibt es mächtig Ärger: Nach der Partie zwischen Ingolstadt und Kaiserslautern gerieten Michael Henke und der ehemalige Super-League-Trainer Jeff Saibene aneinander.

Doch als das Spiel vorbei und 1:1 ausgegangen war, da geht es erst richtig los: Michael Henke, früher bei Dortmund und Bayern-Assistenzcoach der Trainerlegende Ottmar Hitzfeld, läuft in Richtung Kaiserslautern-Trainer Jeff Saibene, der gerade in Diskussionen mit dem Schiedsrichter verwickelt ist. Henke stösst den Luxemburger mit langer Schweizer Vergangenheit mit dem Knie in den Hintern. Saibene reagiert umgehend, dreht sich aufgebracht um und will Henke an den Kragen. Dieser stiehlt sich schnell davon.