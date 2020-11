Wegen Corona-Pandemie? : HIV-Infektionen in der Schweiz sind 2020 um einen Drittel zurückgegangen

Stand Montagmorgen sind in der Schweiz im zu Ende gehenden Jahr 236 Ansteckungen mit dem HI-Virus gemeldet worden, wie den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit entnommen werden konnte. Das ist rund ein Drittel weniger als vor einem Jahr, wie Radio SRF am Montagmorgen meldete.

Die Aidshilfe Schweiz führt dies auch auf die Corona-Pandemie zurück. «Entweder die Leute haben sich in dieser Corona-Zeit weniger auf HIV testen lassen oder sie haben weniger ungeschützte Sexualkontakte gehabt», sagte Nathan Schocher, Leiter Programm Menschen mit HIV bei der Aidshilfe Schweiz, gegenüber Radio SRF.

Auch die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben gemäss Schocher einen Einfluss auf das Sexualverhalten gehabt. Zum Beispiel, weil Begegnungsorte weggefallen seien. So hätten etwa die Clubs und Bars, die geschlossen hätten, sowie die Sperrstunde das Sexualverhalten der Menschen verändert.

Nicht nur die HIV-Infektionen sanken, auch andere sexuell übertragbare Krankheiten gingen zurück: Chlamydiose um 15,3 Prozent, Gonorrhoe um 16,7 Prozent, Syphilis gar um 34,5 Prozent.