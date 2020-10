Rückschlag in der Forschung zum Coronavirus. Das virenhemmende Mittel Lopinavir (mit dem Booster Ritonavir), das auch in der Hiv-Behandlung zum Einsatz kommt, hat sich zum zweiten Mal in einer Studie als unwirksam erwiesen. Dies berichtet das Fachportal «Ärzteblatt.de». Laut der Studie, publiziert in der Fachzeitschrift «Lancet», konnte die Sterblichkeit von Covid-19-Patientinnen und -Patienten nicht gesenkt werden. Es waren auch keine weiteren Vorteile einer Behandlung mit Lopinavir/Ritonavir erkennbar.