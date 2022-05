Aids-Hilfe beider Basel: HIV- und Syphilis-Tests für Zuhause boomen – «wurden unverhofft überrannt»   

Das niederschwellige Angebot richtet sich vor allem an Personen, denen ein Gang in die Arztpraxis unangenehm ist.

Weil die Infektionen oft lange unentdeckt bleiben und sich so schneller verbreiten, haben zwei Gesundheitszentren der Aids-Hilfe beider Basel ihr Testangebot für sexuell übertragbare Krankheiten ausgebaut. Ab Mai können sich alle auf die Geschlechtskrankheiten HIV, Gonorrhö, Syphilis und Chlamydien testen: Und das in den eigenen vier Wänden.

Online können die verschiedenen Test-Sets bestellt werden, getestet wird daheim und die Resultate und Befunde werden anschliessend in einem Gesundheitszentrum nach Wahl besprochen. Das Angebot «Check at Home» richte sich vor allem an eine jüngere Zielgruppe, so Magdalena Urrejola Balçak, Geschäftsleiterin der Aids-Hilfe beider Basel.