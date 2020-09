Auch in der Beziehung zwischen dem FC Sion und den Young Boys haben sich Dinge verändert. Die Young Boys hatten gegen den FC Sion die vergangenen 15 Spiele in der Meisterschaft allesamt gewonnen. Sie hatten die Walliser in diesen viereinhalb Jahren oft dominiert, mehrmals fast geknüppelt und manchmal gar lächerlich gemacht.

YB kassiert mehr Schläge

Hoarau hatte in der 84. Minute die Chance, den FC Sion zum Sieg zu schiessen. Doch so viel Kitsch wäre lächerlich gewesen. Für die Young Boys war der Match im Wallis das dritte schwierige Spiel nach dem Ausscheiden im Europacup gegen Midtjylland und dem harzigen Saisonstart gegen den FC Zürich.

Es wirkt, als seien sie den Gegnern in der Schweiz ähnlicher geworden, als passiere gerade eine Nivellierung nach unten. Die Young Boys leiden mehr als in den vergangenen drei Saisons, sie kassieren mehr Schläge, werden härter angegangen, machen mehr Fehler.

Der Unterschied in der Klasse zeigte sich im Match gegen den FC Sion nur, wenn Miralem Sulejmani und Nicolas Ngamaleu den Gegner mit Finten, Drehungen, Dribblings oder klugen Pässen überraschten. Ansonsten fehlte es YB an Kreativität, an guten, schnellen Gedanken, an der letzten Bestimmtheit.