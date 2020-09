8,5 ZIMMER IN THUN : Hoaraus Luxusvilla kann man für 7000 Franken mieten

Guillaume Hoarau muss sein Glück bei einem anderen Verein suchen. Sein Haus in Thun scheint die YB-Legende bereits abgegeben zu haben. Auf einem Immobilien-Portal wird ein Nachmieter gesucht.

Guillaume Hoarau muss die Young Boys verlassen und zieht weiter. Wohin genau, ist nicht bekannt, am liebsten würde er jedoch in der Schweiz bleiben. In den vergangenen Tagen wurde deswegen spekuliert, dass er vielleicht zum FC Thun wechseln könnte. Schliesslich ist bekannt, dass der Franzose seit mehreren Jahren in Thun lebt und sich dort wohlfühlt.