Norweger Erlend Bore findet durch Zufall 1500 Jahre alten Goldschatz

Bewegung an der frischen Luft ist nicht nur gesund, sondern kann auch einen sensationellen Goldschatz aus der Zeit der Völkerwanderungen zutage fördern: Diese Erfahrung hat der Norweger Erlend Bore gemacht, wie die Universität Stavanger im Südwesten Norwegens am Donnerstag mitteilte. Um sich mehr zu bewegen, hatte sich der Amateur-Archäologe einen Metalldetektor angeschafft – und damit Goldschmuck gefunden, der um 500 nach Christus angefertigt worden war.

«Das ist der Goldfund des Jahrhunderts»

Bore wollte den Detektor gerade weglegen, als dieser an der Flanke eines Hügels anschlug. Was er dann fand, verschlug ihm den Atem. «Das ist der Goldfund des Jahrhunderts in Norwegen», erklärte der Leiter des archäologischen Museums der Universität Stavanger, Ole Madsen. «So viel Gold auf einen Schlag zu finden, ist extrem selten.» Der letzte vergleichbare Fund in Norwegen reicht demnach zurück ins 19. Jahrhundert.