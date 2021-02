Geld habe er trotz der hohen Anzahl an Zuschauern nicht erhalten. Er werde auch künftig nichts kriegen, weil die Tantiemen an den Komponisten der Musik gehe.

«Ich mache das immer gerne, weil sie immer gut vorbereitet sind und wir viel Spass bei den Dreharbeiten haben», so der Hobby-Filmer weiter, der das Video unter seinem Kanal «sapperloti» auf Youtube gestellt hatte. Doch aus dem Spass für die Feuerwehr wurde ein gigantischer Youtube-Erfolg: Der rund sieben Minuten dauernde Film erreichte inzwischen über 50 Millionen Views. Gwerder hat keine Erklärung für den gigantischen Erfolg: «Es ist für mich ein Rätsel, warum die Leute soviel Interesse an diesem Film haben.» Auch heute erhalte er noch E-Mails aus der ganzen Welt: «Es ist wirklich ein Phänomen, dass so viele Menschen aus der arabischen Halbinsel und Asiaten den Film schauen. Ich weiss wirklich nicht, was sie daran so fasziniert.»