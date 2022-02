Fifa Club-WM: Hobby-Fussballer aus Tahiti müssen einspringen

Chaos vor Turnierstart : Hobby-Fussballer aus Tahiti müssen bei Club-WM einspringen

Bei der am Donnerstag in Abu Dhabi beginnenden Club-WM ist neben Champions-League-Sieger Chelsea plötzlich auch eine Amateur-Truppe am Start.

1 / 6 Ein Teamfoto des FC Pirae nach der Ankunft in Abu Dhabi. Twitter/@Polynesiela1ere Um auf Chelsea oder Palmeiras zu treffen, müssten die Hobby-Kicker bis in den Halbfinal vorstossen. Twitter / @KrystianWietes1 Der FC Chelsea ist der grosse Favorit auf den Club-WM-Titel. imago images/PRiME Media Images

Darum gehts Am Donnerstag beginnt die Club-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

AS Pirae aus Tahiti muss als Vertreter von Ozeanien einspringen.

Zu einem Duell mit Champions-League-Sieger Chelsea wird es aber wohl trotzdem nicht kommen.

Bei den europäischen Fussball-Fans gilt sie als der wohl überflüssigste Wettbewerb: die Club-WM. Die Spieler des AS Pirae aus Tahiti dürften das wohl etwas anders sehen. Der Amateur-Club ist einer von sieben Teilnehmern des Turniers – genau wie Champions-League-Sieger Chelsea.

Verantwortlich dafür ist die Corona-Pandemie und eine ganze Reihe von durch die Pandemie verursachten Ereignissen. Coronabedingt hatte Japan, das ursprünglich als Veranstalter vorgesehen war, im vergangenen September auf die Austragung verzichtet. Die Vereinigten Arabischen Emirate sprangen in die Bresche.

Bei der Club-WM gehen traditionsgemäss neben einem Team des Gastgebers die sechs Sieger der jeweiligen höchsten Kontinentalwettbewerbe als Verbands-Vertreter ins Rennen. Für Europa ist dies jeweils der Sieger der Champions League. Gewinner ins Rennen – in diesem Jahr ist es Chelsea.

Zweiter Nachrück-Kandidat

Das Problem für den ozeanischen Fussball-Verband: 2020 wurde die OFC Champions League wegen Corona abgebrochen, ein Jahr später aus dem selben Grund überhaupt nicht ausgetragen. Deshalb nominierte man kurzerhand Rekordsieger Auckland als ozeanischen Vertreter.

Doch aus der Teilnahme der Neuseeländer sollte nichts werden. Den Spielern des FC Auckland wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Ausreise verweigert. Es musste also Ersatz her. Doch Nachrück-Team Tiga Sport aus Neukaledonien schaffte es nicht, rechtzeitig die erforderlichen Dokumente einzureichen. Nun kommt also der AS Pirae zum Handkuss.

Chelsea ist Favorit

Mit einem Turniersieg dürfte es für das Team aus Tahiti aber wohl schwierig werden. Weil die Insel zum Überseegebiet Französisch-Polynesien gehört, nimmt der Club gelegentlich am französischen Cup teil. 2015 setzte es gegen den Fünftligisten Pontivy eine 5:6-Pleite nach Verlängerung ab.

In der ersten Runde treffen die Amateure am Donnerstag auf Gastgeber-Vertreter Al-Jazira Club. Al Ahly (Ägypten/Afrika), Monterrey (Mexiko/Nordamerika) und Al-Hilal (Saudi-Arabien/Asien) greifen in der zweiten Runde ein. Chelsea (England/Europa) und Palmeiras (Brasilien/Südamerika) sind bereits für den Halbfinal gesetzt.

