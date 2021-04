Tomas Karlsson : Hobby-Kartograph findet 2500 Jahre alten Schatz aus der Bronze-Zeit

Der Schwede Tomas Karlsson entdeckte einen Schatz. Zunächst hielt er die Stücke, die er fand für Müll. Doch damit irrte er sich. Sein Fund sorgt für Aufsehen.

Ein Hobby-Kartograph hat in Schweden zufällig einen über 2500 Jahre alten Schatz aus der Bronze-Zeit gefunden. Bei den etwa 50 Schmuckstücken und anderen Relikten handle es sich um einen der «spektakulärsten und grössten» derartigen Funde aus der Bronzezeit, die jemals in dem nordeuropäischen Land gemacht wurden, teilten die Behörden in der Stadt Alingsas im Südwesten Schwedens am Donnerstag mit. Unter den Fundstücken befinden sich einige «sehr gut erhaltene Halsketten und Spangen» aus Bronze aus der Zeit zwischen 750 und 500 vor Christus.