Münze lag in einem Acker : Hobby-Schatzsucher findet Goldmünze, die bei Auktion 800’000 Fr. einbringt

Ein Brite, der in seiner Freizeit mit Metalldetektoren nach verborgenen Schätzen sucht, hat wohl den Fund seines Lebens gemacht: Ein goldener Penny aus der Zeit von Heinrich dem Dritten, der nun bei einer Auktion für rund 800’000 Franken verkauft wurde.

Das Geld will Michael Leigh-Mallory in die Ausbildung seiner Kinder stecken.

Ein 52-jähriger Brite fand mit seinem Metalldetektor eine über 750 Jahre alte Goldmünze in einem Acker.

Zehn Zentimeter tief in der Erde steckte die Goldmünze, als sie der Detektor von Michael Leigh-Mallory (52) auf dem Land eines Farmers in Hemyock in der Grafschaft Devon anzeigte. Der frühpensionierte Ökologe hatte sein Hobby zwar aufgegeben als er Vater wurde, aber nach Jahren wieder aufgenommen, als ihn seine Kinder drängten, sie auf Schatzsuche mitzunehmen.