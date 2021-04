Frühlingswetter - Hoch Renate bringt wieder 20 Grad

Es erwartet uns ein warmes und sonniges Wochenende, wenn das Hoch Renate an Einfluss gewinnt. Laut MeteoNews wird es sogar ein tolles Frühlingswochenende mit viel Sonne und rund 20 Grad. Am Freitag bläst die Bise noch mässig, am Samstag und Sonntag nur noch schwach.