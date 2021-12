In diesen Seilbahnen gehts zu Berg für Abenteuerlustige

Top 3: Erlebnisse in der Gondel

Alles Käse

Nun kommt auch in den Wintermonaten Leben in die Schiffländi in Stansstad: Direkt am Vierwaldstättersee stehen sieben stillgelegte Gondeln bereit, die Passagiere ins Käseland führen. In den gut isolierten Gondeln wird eine Hausmischung im Fondue-Caquelon geschmolzen, während man sich von den glitzernden Lichtern im See oder dem Gegenüber verzaubern lässt.