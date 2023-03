Arcturus: XBB.1.16 hat diese bereits Länder erreicht

Arcturus: Einige Fachleute beschwichtigen, andere sind beunruhigt

Dennoch hat XBB.1.16 mittlerweile 22 Länder erreicht. Dazu zählen die USA, Singapur, Australien, Japan, Grossbritannien, Italien, Dänemark und Österreich. Auch in Deutschland wurde die Variante aus der Omikron-Familie schon nachgewiesen. In vielen Fällen konnten allerdings Reisende aus Indien als Verbreitungsquelle ausgemacht werden.

XBB.1.16 in der Schweiz

Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Arcturus die Schweiz noch nicht erreicht: «Die Subvariante XBB.1.16 wurde in der Schweiz bisher aber nicht nachgewiesen», so Sprecher Simon Ming zu 20 Minuten.

Drei Gründe, die Corona-Variante XBB.1.16 im Auge zu behalten

XBB.1.16 breitet sich schneller aus als bisherige Varianten

Bei Arcturus handelt es sich um eine Rekombination von Omikron-Untervarianten. Laut der «Deutschen Apothekerzeitung» (DAZ) stammt sie wahrscheinlich von BA.2.10 und BA.2.75 ab und hat sich daraus bereits vielfach weiterentwickelt. XBB.1 und XBB.1.5 grassierten bereits weltweit. Letztere ist schon seit Dezember die dominierende Variante in den USA. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist die XBB-Familie weltweit auf dem Vormarsch und hat fast überall die zuvor dominanten Varianten BA.5 und BA.2 verdrängt.

Neue Mutationen am Spike-Protein machen Arcturus ansteckender

XBB.1.16 weist zahlreiche Mutationen am Spike-Protein auf, die schon von XBB.1.5 bekannt sind. Allerdings kommen bei Arcturus noch weitere neue dazu. Eine davon ist die S486P-Mutation. Sie führt dazu, dass das Virus sich noch besser an den ACE2-Rezeptor binden kann, und sorgt dafür, dass das Virus noch schneller in die Zellen des menschlichen Körpers eindringen kann. Damit wäre XBB.1.16 noch ansteckender als andere Varianten. Bislang galt die Variante XBB1.5 als die sich am schnellsten ausbreitende Variante. Ihr gegenüber soll die neue Variante XBB.1.16 laut DAZ einen Wachstumsvorteil von 140 Prozent haben.