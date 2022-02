Niederglatt ZH – Hochansteckende Newcastle-Krankheit wurde von Tauben eingeschleppt

Nach Absprache mit dem Veterinäramt Zürich hebt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV am Dienstag die Schutzzone von drei Kilometern und die Überwachungszone von zehn Kilometern rund um den betroffenen Geflügelbetrieb in Niederglatt ZH auf. Die Massnahmen waren nach dem Ausbruch der hochansteckenden Seuche Ende Januar verordnet worden.

Die Behörden reagierten damals sofort, töteten die rund 500 infizierten Legehennen und sperrten den Betrieb ab, um ein Übergreifen auf weitere Tiere zu verhindern. Wie es in einer Mitteilung am Montag heisst, hat sich die hochansteckende Newcastle-Krankheit nicht weiter ausgebreitet. Bis der Bestand wieder belegt werden darf, dauert es noch einige Zeit.

Kontakt zwischen Geflügel und Wildvögeln verhindern

Die Untersuchungen in den zuständigen Laboratorien ergaben überdies, dass die Krankheit im aktuellen Fall von Strassentauben eingeschleppt worden war. Um einen Geflügelbestand vor dem Virus zu schützen, ist es daher wichtig, den Kontakt zwischen Geflügel und Wildvögeln wie Strassentauben möglichst zu verhindern, heisst es in der Mitteilung weiter.

Mehrere Ausbrüche der Newcastle-Krankheit

Zwischen 2011 und 2017 ist es in der Schweiz zu mehreren Ausbrüchen der Newcastle-Krankheit gekommen. Nur in einem der Fälle konnte der Ursprung festgestellt werden: Aus dem Ausland importierte Hühner hatten das Virus in den Stall im Kanton Genf eingeschleppt. Der aktuelle Fall könnte dazu führen, dass es in der Schweiz künftig eine Impfpflicht für Hühner gibt. Eine solche kennt das Nachbarland Deutschland bereits.