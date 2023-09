Hochdorf LU: Mann will mit Auto überholen und kracht in einen Zug – tot 

Ein 54-jähriger Mann wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

In Hochdorf ist ein Mann nach einem misslungenen Überholmanöver mit seinem Auto in einen Zug gekracht.

Im Ortsteil Baldegg in der Gemeinde Hochdorf kam es am Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte kurz nach 17.40 Uhr aus noch ungeklärten Gründen bei einem Überholmanöver mit einem anderen Fahrzeug, geriet aufs Bahngleis und kollidierte zusätzlich mit einem entgegenkommenden Zug. Ein 54-jähriger Mann wurde bei diesem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Zugpassagiere bleiben unverletzt

Im Zug befanden sich rund 50 Passagiere, von denen nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Im Einsatz befand sich auch ein Rettungshelikopter, der Rettungsdienst 144 sowie die Feuerwehren Hochdorf und Hitzkirch plus. An den Autos entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 120'000 Franken, der Sachschaden am Zug und an den Gleisanlagen könne noch nicht beziffert werden.



Der Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird nach dem Fahrer oder der Fahrerin einer Fahrzeugkombination mit einem Wohnanhänger oder einem anderen Anhängerfahrzeug gesucht, welche wertvolle Hinweise geben könnte. Hinweise sind erbeten an Telefon 041 248 81 17.