Saarland : Hochgiftige Bananenspinnen legen ganzen Bio-Markt lahm

In einem Bio-Einkaufsladen bei Saarbrücken sind zwei Spinnen gesichtet worden, die wohl in Bananenkisten ins Land kamen. Es könnte sich dabei um hochgiftige Wanderspinnen handeln. Nun wurde der Markt geschlossen.

Vermutlich hochgiftige Bananenspinnen haben einen Einkaufsmarkt im Saarland lahmgelegt. Der Leiter des Markts in Kleinblittersdorf entdeckte die zwei mutmasslichen Giftspinnen beim Auspacken von Bananenkisten und alarmierte die Polizei, wie die Beamten in Saarbrücken am Donnerstagabend mitteilten. Sofort habe die Angestellte mit Eimern versucht, die Tiere einzufangen, berichtet David Sommerlade vom Bio-Markt Leimroth.