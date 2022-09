Langstrassenquartier : «Hochgradig überteuert» – 2-Zimmer-Wohnung kostet monatlich 5350 Fr.

Wer in dieser Liegenschaft im Zürcher Kreis 4 wohnen will, muss tief ins Portemonnaie greifen. Laut dem Zürcher Mieterverband ist der Quadratmeterpreis an dieser Lage zu hoch.