Basel – Hochhaus dient vor Abriss Flüchtenden als Unterkunft

Ab Anfang April können geflüchtete Menschen aus der Ukraine ins Hochhaus Eingangs Steinentorstrasse einziehen. Das Gebäude, welches nächstes Jahr abgerissen werden soll, gehört der Pensionskasse Baselland. Die ein- bis fünf- Zimmerwohnungen bieten Platz für ca. 130 geflohene Menschen aus der Ukraine. «Leider gibt es in Basel viel Leerstand. So kam von der Tochtergesellschaft Adimmo AG die Idee, diesen in Absprache mit der Pensionskasse zur Zwischennutzung der Sozialhilfe Basel-Stadt zu überlassen», erläutert Natalie Nonaka, Leiterin Kommunikation und Marketing der Basellandschaftlichen Pensionskasse.