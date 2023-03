Karlsruhe: Fünf Tote bei Unfall mit BMW

Bei Karlsruhe : Hochmotorisierter BMW prallt frontal gegen Grossraum-Taxi – 5 Tote

Schwerer Unfall in Baden–Württemberg: Ein mit vier Personen besetzter BMW M2 geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein Taxi. Fünf der sieben Menschen in den beiden Autos starben.