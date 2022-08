Shincheonji: «Hochproblematische Organisation» wirbt auf Instagram junge Mitglieder an

«Noch nie erlebt, dass mich solche Leute auf Instagram kontaktieren»

«Die Leute werden mit Zuneigung überschüttet»

«Shincheonji ist eine hochproblematische Organisation», sagt Georg Schmid von der Infostelle Relinfo. «Wir warnen junge Leute aktiv vor der Gruppierung.» Wie er sagt, würden Mitglieder systematisch von ihrem sozialen Umfeld isoliert und massiv finanziell und zeitlich beansprucht. «Von ihnen wird eine bedingungslose Unterordnung der Gemeinschaft verlangt», sagt Schmid. In Zürich sei Shincheonji, die heute vor allem unter dem Namen «New Heaven New Earth» auftritt, seit 2010 aktiv. «Ab 2018 erfuhr die Gruppe starken Zuwachs», sagt Schmid. Zuvor sei besonders an Bahnhöfen wie am Zürich HB oder am Bahnhof Stettbach missioniert worden, um neue Mitglieder anzuwerben.