Vertrauliches Telefonat: Hochrangiger Offizier lästert im Zug gegen Cassis und Amherd – freigestellt 

Der Stabsoffizier hatte begonnen, mit lauter Stimme über Dinge zu sprechen, die so nicht an die Öffentlichkeit gehören. So erzählte der Mann seinem Gesprächspartner freimütig über die Einschätzung Wladimir Putins, die offenbar im Generalstab herrscht. Dann soll der Offizier auch über die Landesregierung hergezogen sein und sowohl VBS-Chefin Viola Amherd als auch Aussenminister Ignazio Cassis «schwache Figuren» genannt haben, die sich in der Krise «in eine Schneekugel verkriechen würden». Schliesslich gab der Mann seinem Gesprächspartner Tipps, um mit einer Offerte an den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) Erfolg zu haben, und verriet ihm, wie er den entsprechenden Verantwortlichen am besten angeht.