Australien : «Hochriskantes Verhalten» – was trieben diese zwei hinter dem Steuer?

Eine Überwachungskamera filmte das fragwürdige Verhalten zweier Personen im Auto am Strassenrand. Der Fahrer muss nun eine hohe Geldstrafe zahlen.

1 / 2 Findet auf diesem Foto einer Überwachungskamera aus Queensland Oralsex statt oder sind die beiden lediglich am Schlafen? Queensland Police Ihr Verhalten am Steuer wurde von der australischen Polizei jedenfalls als «hochriskant» eingestuft. IMAGO/AAP

Darum gehts Ein Foto einer Überwachungskamera sorgt in Australien für Lacher und Diskussionen.

Auf dem Bild ist nicht eindeutig zu erkennen, was die Beifahrerin im Schoss des Fahrers macht.

Die Polizei stufte das Verhalten der beiden als «hochriskant» ein und belegte den Fahrer mit einer Geldstrafe.

Diese Szene kam einem Autofahrer in Australien teuer zu stehen: Eine Überwachungskamera hält fest, wie er mit seiner Beifahrerin an einem Strassenrand anhält und diese ihren Kopf in seinen Schoss legt, wie das australische Newsportal «News.com.au» berichtet.

Das Bild wurde auf Facebook in der Gruppe «Phone and Seatbelt Detection Camera Locations Queensland» geteilt. Zahlreiche Userinnen und User spekulierten darüber, was auf der Schwarz-Weiss-Aufnahme genau zu sehen ist. Während die meisten davon ausgehen, dass es in dem Auto wild zu und her ging, schreibt eine Person: «Ich bin ziemlich sicher, dass sie einfach am Schlafen sind». Ein anderer User befürchtet: «Stellt euch vor, das war nicht die Frau des Mannes und die Geldstrafe ging an die Frau. Was für eine Art und Weise, ertappt zu werden».

«Nicht oder falsch angeschnallt»

So oder so ist der Fahrer zu einer Busse in Höhe von 1078 australischen Dollar (umgerechnet knapp 685 Franken) verdonnert worden und hat zudem vier Strafpunkte erhalten. Die Strafe bezieht sich dabei gemäss dem Department of Transport and Main Roads lediglich darauf, dass die Personen «nicht oder falsch angeschnallt» gewesen wären, wie das australische «News.com.au» berichtet. Allein in Queensland starben zwischen Juli 2021 und dem Juli dieses Jahres 284 Personen bei Verkehrsunfällen.

