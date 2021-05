Hochschule Luzern räumt internationalen Preis für beste Animationsfilmschule ab

Animafest Zagreb und Animationsfilmfestival Annecy

Animationsausbildung an der Hochschule Luzern Design und Kunst

Seit 2002 bietet die Hochschule Luzern ein Animationsstudium auf Bachelorstufe und seit Herbst 2008 auch auf Masterstufe an. Zahlreiche erfolgreiche Animationsfilmerinnen und -filmer, die in der Schweiz und auch international Fuss gefasst haben, sind in Luzern ausgebildet worden und gewinnen Auszeichnungen an namhaften Festivals. Die Neukonzeption des Master Animation soll derartige Erfolge nun international stärker sichtbar machen. Das neue Angebot startet im Herbstsemester 2021.