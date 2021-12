Wegen Coronamassnahmen - Hochschulen bieten wieder mehr Online-Vorlesungen an

Erkrankte Studentinnen und Studenten der Fachhochschule Ost in St. Gallen verpassten im aktuellen Semester mehrere Wochen Unterrichtsstoff, da sich die Fachhochschule Ost vorerst dagegen entschieden hatte, alle Vorlesungen auch online zur Verfügung zu stellen. Dies berichtet das «St. Galler Tagblatt» am Montag. Ein Student zeigte im Artikel kein Verständnis für die Situation. Während des Lockdowns im Jahr 2020 konnten die Vorlesungen noch online von Zuhause aus mitverfolgt werden. Dieser Service soll nun wieder angeboten werden, aufgrund der am Freitag bekannt gewordenen Corona-Massnahmen des Bundes. «Unsere Dozenten an der Fachhochschule sind aufgefordert, Online-Vorlesungen anzubieten, sofern sie nicht zwingend vor Ort stattfinden müssen, wie beispielsweise Übungen im Labor, in der Werkstatt oder im improvisierten Spitalzimmer», sagt Michael Breu, Mediensprecher der Fachhochschule Ost.