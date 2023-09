Kourtney Kardashian nach Spitalnotfall wieder daheim

Kourtney Kardashian wurde kürzlich dabei abgelichtet, wie sie mit ihrem Ehemann Travis Barker (47) ein Spital in Los Angeles verlässt. Zunächst hiess es in US-Medien, dass sich die schwangere Kardashian wegen eines «Notfalls in der Familie» dort aufgehalten hat.

Wenige Stunden vor dem geplanten Gig in der schottischen Metropole Glasgow hiess es am Freitag, dass Barker umgehend zurück in die USA geflogen sei, als er von dem Notfall erfahren habe. Die anstehenden Shows in Europa werden nun verschoben, wie Blink 182 auf Twitter mitgeteilt hat. Weitere Informationen zu den verschobenen Terminen würden mitgeteilt, sobald sie verfügbar seien. Die US-amerikanische Rock-Band macht im Rahmen ihrer Welttournee unter anderem auch in Deutschland und Österreich halt.