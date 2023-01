Deutschland: Neue Spur auf Suche nach vermisster Alexandra R.

Mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung hat sich eine neue Spur ergeben. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, sei ein schwarzes Auto der Marke Range Rover in den Fokus in der Ermittlungen gerückt.

Bereits seit sechs Wochen fehlt von Alexandra R. jede Spur. Die 39-Jährige ist gemäss der «Bild» die Leiterin einer Postbank-Filiale. Sie wohnt in der deutschen Stadt Nürnberg. Bei ihrem Verschwinden am 9. Dezember hinterliess die Frau, die im achten Monat schwanger ist, Bargeld, Ausweis und Mutterpass an ihrem Wohnort. Deshalb liegt der Schluss nahe, dass die Frau ihr Zuhause nicht geplant oder freiwillig verlassen hat. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Gewaltverbrechen aus.

Mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung hat sich jetzt jedoch eine neue Spur ergeben. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, sei ein schwarzes Auto der Marke Range Rover in den Fokus in der Ermittlungen gerückt, berichtet «Focus». Das Auto hat ein Kennzeichen der Stadt Nürnberg und beginnt mit «N – RB …». Wer das Auto am Tag des Verschwindens beobachtet hat, solle sich bei der Polizei melden.