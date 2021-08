«Richtig, richtig schlimm» - Hochschwangere Yeliz Koc ist im Badezimmer gestürzt

Yeliz Koc, die in acht Wochen ihr erstes Kind erwartet, erzählt von ihrem Sturz im Bad. (Video: Invideo/Instagram: yelizkoc/20 Minuten)

Darum gehts Reality-TV-Star Yeliz Koc ist am Freitag gestürzt und musste ins Spital.

Am Samstag hat die Hochschwangere nun erklärt, wie es dazu kam.

Der Geburtstermin steht in nur acht Wochen an.

Weil Yeliz starke Schmerzen hat, macht sie sich Sorgen um die Entbindung.

Extreme Übelkeit, der Tod ihres besten Freundes, eine angebliche Trennung von Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (29) – während ihrer Schwangerschaft musste Reality-TV-Star Yeliz Koc schon einiges durchmachen. Nur acht Wochen vor der Geburt ihres ersten Babys ist die 27-Jährige nun auch noch gestürzt.

Am Samstag meldete sich die Hochschwangere in ihrer Instagram-Story bei ihren 472’000 Followerinnen und Followern und berichtete, wie es am Freitag zum Sturz kam: Sie rutschte beim Verlassen der Badewanne aus und fiel auf ihr Steissbein.

«Damit mir jemand raushilft, gehe ich eigentlich nur noch baden, wenn jemand zuhause ist», erklärt Yeliz. Weil sie sich jedoch vor einem Kosmetiktermin habe waschen wollen, habe sie diesmal eine Ausnahme gemacht.

Dem Baby geht es gut

«Ich hatte Angst um die Kleine und weinte sofort los, weil der Schock so extrem war», so die werdende Mutter, die alleine zuhause war und danach ins Spital musste. Dort zeigten eine Aufzeichnung der Herzschlagfrequenz des ungeborenen Mädchens sowie ein Ultraschall, dass das Baby unversehrt ist.

Weniger gut geht es Yeliz. Sie leidet unter starken Schmerzen und kann weder stehen noch sitzen. «Es ist richtig, richtig schlimm», so die ehemalige «Der Bachelor»-Kandidatin. «Ich weiss nicht, was für ein Fluch auf mir liegt, warum ich immer so viel Pech habe und mit allem bestraft werde. Als hätte ich nicht schon genug gelitten in der ganzen Schwangerschaft.»

Auch wenn sie natürlich froh darüber sei, dass es sie und nicht ihre Tochter getroffen habe, mache sie sich Sorgen um die Geburt. «Ich weiss nicht, ob die Schmerzen besser werden. Ich weiss auch nicht, ob das Steissbein gebrochen und nur geprellt ist. Aber wenn ich überlege, dass ich pressen muss, habe ich bereits jetzt Angst. Schon nur das Niesen tut extrem weh.»

Jimi Blue ist nicht bei Yeliz

Im Juli wurde über eine Trennung zwischen Yeliz und Jimi Blue spekuliert. So war sie ihm auf Instagram entfolgt und hatte alle gemeinsamen Bilder auf ihrem Profil gelöscht – bis auf eines. Mittlerweile folgt sie dem werdenden Vater wieder, von den Pärli-Fotos fehlt noch immer jede Spur. Keiner der beiden hat sich bisher zum Beziehungsstatus geäussert.