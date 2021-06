Gipfel in Genf - Hochspannung vor Treffen von Biden und Putin in Genf

Am Treffen von Joe Biden mit Wladimir Putin, das unter grossen Sicherheitsvorkehrungen in der symbolträchtigen Genfer Villa La Grange stattfindet, soll über die «gesamte Palette drängender Fragen» verhandelt werden. Zur Sprache kommen soll Russlands Rolle in der Ukraine, Syrien und Iran, angebliche Hackerangriffe oder Moskaus Einmischung in die US-Wahlen, atomare Abrüstung und einiges mehr. Dass es am Gipfel aber substantielle Lösungen oder Übereinkommen geben wird, ist so wenig wahrscheinlich. Tatsächlich ist das US-russische Verhältnis derzeit so schlecht, dass nicht einmal sicher ist, ob Biden und Putin nach ihrem Treffen eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten werden.