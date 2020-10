Nicht nur am Ufer, auch im freien Gewässer schwimmen zum Teil grosse Holzstücke bis hin zu ganzen Bäumen. Sie stellen ein Problem für die Schiffsfahrt dar.

Im Hafen Bolzbach bei Seedorf UR hat sich nach dem Hochwasser vom Samstag ein Teppich an Treibgut angesammelt.

Die Hochwasserschutzmassnahmen, die nach den letzten grossen Unwettern 1987 und 2005 umgesetzt wurden, sind vergangenes Wochenende auf die Probe gestellt worden. Die massiven Niederschläge haben neben viel Wasser und Geschiebe auch grössere Mengen Treibholz in den Urnersee gespült.

Holz, Plastik- und andere Abfälle sind beim Unwetter vom Wochenende in grossen Mengen in den Urnersee gelangt. Das Treibgut, das sich ansammelte, wird derzeit vom Urner Amt für Umweltschutz entfernt.

Besonders entlang der Ufer des Urnersees hätten sich Treibgutteppiche gebildet, teilte die Umweltdirektion am Mittwoch mit. Speziell betroffen seien Hafenanlagen, in denen sich das Treibgut ansammeln konnte. Aber auch im freien Gewässer schwimmen zum Teil grosse Holzstücke bis hin zu ganzen Bäumen, die der Schiffsfahrt in die Quere kommen könnten.