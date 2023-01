Märtha Louise: Verlobter Durek Verrett braucht eine neue Niere

Der Grund: Der Schamane braucht eine neue Niere. «Ich möchte nicht vor den Altar treten und dabei über meine gesundheitlichen Probleme nachdenken! Es soll der schönste Tag unseres Lebens werden – mit einer neuen Niere!», so der 48-Jährige.

Dieses ist auch die Grundvoraussetzung für die Hochzeit mit der norwegischen Royal. «Solange ich keine neue Niere habe, liegen die Hochzeitspläne auf Eis», so der 48-Jährige zu «Bild».

Seit Jahren leidet der 48-Jährige an schweren Nierenproblemen. Seine Schwester Angelina konnte ihm 2012 mit einer Organspende das Leben retten – und zwar in letzter Minute. Das Herz des Schamanen hatte damals aufgehört zu schlagen, er musste reanimiert werden. Nur dank der Transplantation überlebte er.

«Märtha ist meine Lieblingskrankenschwester»

Doch Anfang 2022 kam die nächste Hiobsbotschaft: Durek braucht eine neue Niere. Und bis er ein neues Organ erhält, will er Prinzessin Märtha Louise nicht zur Frau nehmen. «Ich möchte nicht vor den Altar treten und dabei über meine gesundheitlichen Probleme nachdenken! Es soll der schönste Tag unseres Lebens werden – mit einer neuen Niere! Leider haben wir weiter keine für mich gefunden», sagt der Schamane.

Geht so. Ich mag die Briten und die Spanier irgendwie lieber.

Geht so. Ich mag die Briten und die Spanier irgendwie lieber.

Total! Eine tolle und sehr spannende Familie. Geht so. Ich mag die Briten und die Spanier irgendwie lieber. Nein, ich bin überhaupt kein Royal-Fan.

Dureks Beziehung zum Königspaar ist «wirklich gut»

In den letzten Monaten sorgte der US-Amerikaner für reichlich Schlagzeilen in Norwegen. Die Presse berichtete immer wieder, dass sein Verhältnis zum Königshaus schwierig sei, schrieben kritisch über seine Schamanen-Praktiken. Gegenüber der deutschen Zeitung sagt Durek jetzt: «Auch wenn es viele nicht glauben: Meine Beziehung zu König Harald und Königin Sonja ist wirklich gut. Sie haben mich in den letzten Wochen, Monaten unterstützt und das hat mir wirklich viel bedeutet.»