Am letzten Tag der Isolation nahm sie an der Hochzeit ihres Bruders teil – das kostet 3900 Franken. (Symbolbild)

Die Nachricht über den positiven Test erhielt die Person laut den Angaben am 14. August. Die zehntägige Isolation galt entsprechend bis am 23. August um 23.59 Uhr. Das wurde der Person auch vom kantonsärztlichen Dienst so bestätigt. Sie dürfe ihr Zuhause nicht verlassen. Äusserst ärgerlich war das für sie, weil ihr Bruder am 22. August heiratete.