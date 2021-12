«Bisher eine Super-Saison» - Hochzeit und Top-Leistungen in Ligue 1 – Nati-Goalie Omlin im Höhenflug

1 / 10 Jonas Omlin: Der Goalie macht sich in Frankreich einen ausgezeichneten Namen. imago images/PanoramiC Mit Montpellier Hérault befindet sich der Goalie zur Winterpause auf dem fünften Rang der Ligue 1. imago images/PanoramiC Omlin gehört zu den besten Goalies der Ligue 1. Hier pariert er gegen Randal Kolo Muani vom FC Nantes. imago images/PanoramiC

Darum gehts Jonas Omlin befindet sich mit Montpellier auf einem Höhenflug.

Was für den Goalie in Südfrankreich noch drin liegt.

Weshalb dem Innerschweizer das Joggeli dennoch besser gefällt.

Und wo Omlin seine Freundin Janice Van Eck heiraten wird.

Das Neuenburger Fussball-Observatorium «CIES» kürte Jonas Omlin zum besten Goalie der Ligue-1-Hinrunde. «Ich bin froh, wenn das andere behaupten», gibt sich Jonas Omlin im Gespräch mit 20 Minuten bescheiden. Es sei zwar schön, wenn es läuft. «Doch mit anderen Goalies vergleichen möchte ich mich nicht», so der 27-Jährige.

Auch vom Statistik-Portal «Sofascore» wurde er in den ersten 19 Spieltagen drei Mal ins Team der Runde gewählt. Mit dem Belgier Mats Sels (Strasbourg) war nur ein Goalie öfters vertreten (4 Mal). Dies, obwohl Omlin mit einer Knöchelverletzung bis Mitte September ausgefallen war – und obwohl laut Transfermarkt.ch neun Goalies in der Liga einen höheren Marktwert haben.

Wann holt er seinen zweiten Titel?

Unter anderem dank Omlin ist sein Club Montpellier Hérault SC zum Abschluss der Vorrunde auf Platz 5, mit zwei Punkten Rückstand auf den Zweiten Nizza und 15 auf Leader PSG. Omlin: «Wir sind da oben drin, weil wir in der Vorrunde gegen Gegner Punkte geholt haben, gegen die wir normalerweise nicht punkten.» Es sei bisher eine Super-Saison, so der 1,90 m-Mann, man müsse aber unbedingt bodenständig bleiben. Denn: «Paris ist eine Macht. Aber auch andere Vereine haben weit grössere Ambitionen und entsprechende Mittel.»



Der Innerschweizer war im Sommer 2020 für rund sechs Millionen Euro vom FCB an die Südküste Frankreichs gezogen. Sein einziger Titel bisher: der Schweizer Cup 2019 mit Basel. Der letzte Titel von Montpellier: der überraschende Gewinn der Meisterschaft 2011/12. «Seither hat sich viel verändert», so Omlin, «ich denke nicht, dass man das in den kommenden Jahren nochmals schafft.»

Etwas Heimweh nach dem Joggeli

Allerdings würden die Anhänger noch gerne darüber reden. Omlin: «Die Fans hier spinnen sowieso, machen extrem viel Stimmung.» Dennoch vermisse er etwas den St. Jakob-Park. Denn: Das Joggeli sei alles in allem das modernere Stadion als das «Stade de la Mosson». «Beides hat seinen Charme», begründet Montpelliers Nummer 1, «aber Basel ist etwas geschlossener. Damit entsteht eine bessere Atmosphäre.»



Und zudem wohl etwas sicherer. Denn seit August haben sich in der Ligue 1 die Fälle von Platzstürmen und anderen Fan-Ausschreitungen gehäuft. Es gab Verletzte, Sachschäden und Spielabbrüche. Zum Beispiel als Marseille-Star Dimitri Payet durch Lyon-Fans von einer Flasche im Gesicht getroffen wurde, oder als auch das Derby zwischen Nizza und Marseille abgebrochen werden musste. Omlin: «Bis auf einen Unterbruch im Spiel gegen Marseille sind wir bisher verschont geblieben.»

Sprungbrett Ligue 1?

Bei den erwähnten Spielabbrüchen waren andere Schweizer mittendrin: Xherdan Shaqiri mit Lyon und Jordan Lotomba mit Nizza. Zusammen mit Omlin bilden sie das kleine CH-Grüppchen in der Ligue 1. Zum Vergleich: In der Bundesliga spielen 21 Schweizer Söldner, in der Serie A fünf. Und sogar in der belgischen Jupiler Pro League sind es vier. Wie kam es bei Omlin zum Entscheid, im französischen Fussball Fuss fassen zu wollen? «Der Wechsel von Jonas nach Montpellier war nach sorgfältiger Abwägung der richtige nächste Schritt nach dem FC Basel», erklärt Omlins Berater Raffaele Zarra (48).

Dieser habe sich offensichtlich bewährt. «Auch für seinen nächsten Karriereschritt, der in den nächsten Jahren sicherlich kommen wird, werden wir wieder gleich überlegt vorgehen», so Zarra. Omlin selbst sagt, für ihn sei Montpellier von Anfang an sehr attraktiv gewesen: «Es ist nicht selbstverständlich, nach einem Auslandtransfer auf Anhieb als Nummer 1 gesetzt zu sein», so der einstige FCL-Junior, «ich kann auch in Frankreich auf mich aufmerksam machen.»

Nummer 3 in der Nati-Hierarchie

Aufmerksamkeit von wem? Etwa vom Nationaltrainer Murat Yakin? «Im nächsten Winter steht die WM in Katar an, darauf freue ich mich riesig», schwärmt der zweifache Nationalspieler. «Dass wir um die Playoffs herumgekommen sind, ist eine extrem starke Leistung.» Man sehe ja jetzt am Beispiel von Italien (muss gegen Portugal spielen, Anm. d. Red.), wie hart es einen treffen kann.

Omlins Platz in der Goalie-Hierarchie ist heute klar: Yann Sommer ist die Nr. 1, Gregor Kobel die Nr. 2 – und Omlin die 3. Hegt er nicht allmählich höhere Ansprüche? «Bei der Nati dabei zu sein, ist so oder so eine grosse Ehre», antwortet er. Aber dennoch: «Ich wurde in den letzten zwei bis drei Jahren immer aufgeboten, wenn ich fit war. Natürlich will man irgendwann mehr», so Omlin, «aber das geht nur über meine Leistung in Frankreich.» Kein Vorbeikommen also an Sommer? «Solange er Top-Leistungen bringt, gibt es keinen Grund für einen Wechsel.»

Zunächst wurde geheiratet

Vor der WM steht noch die Nations League an. Die Schweiz wurde in eine Hammergruppe mit Spanien, Portugal und Tschechien gelost. Omlin: «Wir haben gegen all diese Gegner schon einmal gewonnen – und in der letzten Nations League gegen Belgien haben wir gezeigt, was im Fussball alles möglich ist.»



So oder so: Die Zeit mit Söhnchen Lio (wurde am Dienstag jährig) und Frau Janice Van Eck (23) dürfte nächstes Jahr knapp werden. Frau? Ja, die Tochter vom FCZ-Assistenten René Van Eck (55) und Omlin haben in der Altjahrswoche geheiratet. «Zuhause in Luzern, bei der Familie», hatte er sich darauf gefreut. Nach der Feier im Art Déco Hotel Montana geht es dann schon bald zurück nach Frankreich, wo es noch einmal 18 Top-Teams der Runde – und internationale Plätze – zu vergeben gibt.