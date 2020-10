Auf den 3. Oktober 2020 hatten sich Reto Brändli und Janine Oberholzer lange gefreut. An diesem Tag gabs sich das Paar das Ja-Wort vor dem Standesamt in Schwanden (GL). Als der Tag näher rückte, war alles bis aufs Detail vorbereitet und rund 80 Gäste eingeladen, um den schönsten Tag mit dem Liebespaar zu feiern. Doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt: «Um 8.04 erhielt ich wegen Hochwasser den Alarm der Feuerwehr Grosstal Süd. Ich dachte mir, okay, jetzt wird die Strasse kurzfristig gesperrt», sagt Brändli. Als er gegen 11.30 Uhr noch immer im Einsatz war und weitere Einsatzkräfte mobilisiert wurden, sei es ihm langsam etwas schmuch geworden.

Wegen der heftigen Regenfälle am Samstag sind im Kanton Glarus rund 1500 Menschen von der Aussenwelt abgeschnitten worden. In Diesbach mussten gar 13 Personen evakuiert werden. Die Kantonsstrasse musste gesperrt werden, gleichzeitig stellte die SBB den Betrieb auf der Strecke Schwanden–Linthal ein. Und der Bräutigam war mitten drin und bekämpfte die Wassersmassen.

«Mir lief tatsächlich die Zeit den Bach hinunter»

Viel Zeit für alles Organisatorische blieb Brändli nicht, denn der Termin auf dem Standesamt war um 13.45 Uhr angesetzt und er musste sich nach seinem Einsatz noch frisch machen und umziehen. Seine zukünftige Ehefrau sass am Vormittag ohne ihr weisses Brautkleid in Glarus Nord beim Coiffeur und bei der Kosmetikerin, um sich auf ihren grossen Tag vorzubereiten und sie wusste nicht, was ihr noch bevorstand. Brändli: «Mir lief tatsächlich die Zeit den Bach hinunter.» Ihm sei es nicht mehr möglich gewesen, nach Hause zu gehen und seinen Hochzeitsanzug anzuziehen. Auch konnte er seiner Zukünftigen das Brautkleid nicht mitbringen. Es sei nur noch so viel Zeit geblieben, die Hochzeitsringe zu beschaffen.