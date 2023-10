Heiraten in der Bibliothek: Der angesagte Hochzeitstrend 2023

Geheiratet wird längst nicht mehr nur in der Kirche, sondern ist an diversen Orten möglich. So bietet das Standesamt des Kantons Zürich Trauungen auch im Tropenhaus des Zürcher Zoos – der Masoala Halle –, dem Dolder Grand Hotel und unter einem der Viaduktbögen bei der Hardbrücke an. Im Engadin kann man im Museum Forum Paracelsus heiraten, in vielen Kantonen auch in diversen Schlössern.