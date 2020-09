Israel : Hochzeitstragödie – Braut erleidet Herzattacke und stirbt

Wenn die Hochzeit zum wohl schlimmsten Tag des Lebens wird: In Israel hat eine Braut einen Herzinfarkt erlitten. Eine Woche später stirbt die 34-Jährige.

Hochzeitstragödie in Israel: Eine 34-jährige Braut hat während des Fests eine Herzattacke erlitten und ist eineinhalb Wochen später gestorben. Im Krankenhaus in der Wüstenstadt Beerscheva habe man vergeblich versucht, das Leben der Kinderärztin zu retten, berichtete die Nachrichtenseite ynet am Donnerstag.