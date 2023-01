Hockey bei zweistelligen Minus-Temperaturen mit ehemaligem Stanley-Cup-Sieger

Ein guter Grund für Forsberg, – der Schwede gewann mit den Colorado Avalanche 1996 und 2001 den Stanley Cup – eine Ansage zu machen: «Wir kommen stärker zurück.» Der 49-Jährige hatte viel Spass beim Pond-Hockey – das ist Hockey auf einem gefrorenen See, mit kleinen Toren und wenig Körpereinsatz, darum tragen die Spielerinnen und Spieler auch keine Helme. Weil es Forsberg so gefiel, will er im kommenden Jahr zurückkehren. Mit im Team Aycane war mit Evelina Raselli auch eine aktuelle Nati-Spielerin. Die 30-Jährige spielt seit 2021 bei den Boston Pride in der Premier Hockey Federation.