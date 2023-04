Hockey-WM: Trainer Patrick Fischer will mit der Nati Erfolg haben

An der WM 2022 besiegte die Nati Kanada in einem berauschenden Spiel 6:3, auch Captain Nico Hischier traf. SRF

Patrick Fischer, die Eishockey-WM beginnt in wenigen Wochen: Wie konkret ist das Team, das in Riga antreten soll?

Ich habe ein Bild des finalen Line-ups im Kopf. Aber das kann sich noch ändern. Es gibt immer wieder Variablen, die da mit reinspielen, seien das Verletzungen oder positive wie auch negative Leistungen. Es hängt auch viel davon ab, wie die NHL-Playoffs verlaufen.

Was sagen Sie dazu, dass nun vier Nati-Spieler bei den New Jersey Devils in der NHL spielen?

Es zeigt, dass der General Manager New Jerseys sehr überzeugt ist von unseren Schweizer Spielern. Ich freue mich für die Jungs, dass sie zusammen sein können. Es ist sicherlich historisch und wird so schnell nicht wieder passieren.

Zurück zur WM. Geben Sie auch dieses Jahr das finale Wochenende als Ziel aus?

Die Zielsetzung ist das finale Wochenende, wir wollen um Medaillen spielen. Unsere Vision im Herzen, unser «Leuchtturm», schwingt logischerweise immer mit. Unser grosser Traum ist der Weltmeistertitel. Wir sind zweimal haarscharf daran vorbeigerauscht, das vergisst man nie mehr. Jedoch wissen wir sehr genau: «winning is hard». Das finale Wochenende ist bereits ein grosses Ziel.

Letztes Jahr sagten Sie vor der WM auch, dass die Nati gut mithalten könne, aber die wichtigen Siege noch erzwingen müsse. Was hat sich seither geändert?

Die letzte WM war sehr erfolgreich, nicht nur die Resultate, sondern auch die Spielweise: Wir haben jeden Match dominiert, wir haben die Kanadier 6:3 an die Wand gespielt, die Slowaken und die Deutschen besiegt und erstmals in der Geschichte am meisten Tore aller Nationen erzielt.

Als es im Viertelfinal drauf an kam, schossen sie aber keine Tore. Verloren mit 0:3.

Ja, da mussten wir hart mit uns ins Gericht. Wir mussten in den letzten Jahren Lehrgeld bezahlen, verloren zweimal im Viertelfinal kurz vor Schluss. Ich habe dennoch das Gefühl, dass wir uns stetig verbessern. Letztendlich musst du drei grosse Teams hintereinander besiegen, um den absoluten Traum zu erfüllen.

Sah man an der letzten WM in Helsinki die beste Nati der Geschichte?

Ja. Wir waren spielerisch enorm stark, geradlinig und konsequent. Wir hatten mit Hischier, Malgin und Corvi extrem kreative Mittelstürmer, die umgeben von treffsicheren Schützen waren. Ich hatte bereits in der Vorbereitung das Gefühl, dass wir enorm viel Druck aufs gegnerische Tor erzeugen konnten.

Wie kann es in diesem Jahr noch besser werden?

Bei uns gibt es die Thematik «being comfortable in the uncomfortable»: Wenn es zählt, wenn der Druck am höchsten ist, müssen wir ruhig bleiben und unser Spiel durchziehen. Wir werden einen Spezialisten – einen Ex-NHL-Coach – dabeihaben, der uns in diesen Situationen unterstützt, damit wir die entscheidenden Matches heimbringen oder noch drehen können.

Der Trainer wird immer auch am Erfolg gemessen. Fühlen Sie sich je länger je mehr unter Druck?

Wir wollen alle den Durchbruch schaffen. Irgendeinmal wird uns das gelingen. Solange ich dieses Team führen darf, werde ich alles daran setzen, dass wir unseren Traum eines Tages verwirklichen können. Ich hoffe, dass ich diesen noch erleben darf.

Wie gehen Sie mit Druck um?

Das ist Teil des Business. Seit ich 18 Jahre alt bin, geht es darum, Titel zu holen. Ich spielte nur bei Mannschaften, die um einen Titel spielten. Bei mir gibt es immer den erwähnten «Leuchtturm», den man zu erreichen versucht – das ist positiver Druck. Ich könnte nie ein Team trainieren, mit dem Ziel nicht abzusteigen. Das passt nicht zu mir.

Was sagen Sie den Spielern, wie sie abschalten können?

Ich sage meinen Spielern immer: Die anderen haben keine Maschinengewehre. Es ist ein Spiel. Es geht darum, dass wir als Kollektiv unser Potenzial ausschöpfen. Das gelingt nur mit Spass und Freude, nicht aber, wenn man verkrampft ist. Eine intensive und schlaue Vorbereitung bringt dann auch die nötige Ruhe und das Vertrauen, welches in schwierigen Situationen hilft.

Wird Dauerläufer Andres Ambühl an der WM wieder dabei sein?

Er verkörpert das, was wir wollen: Die absolute Spielfreude, das Füreinander-Dasein, das Niemals-Aufgeben. In dieser Hinsicht ist Ambühl ein riesiges Vorbild für alle. Wir haben trotz Verjüngung an ihm festgehalten, da er ein unglaublicher Mehrwert ist für unsere jungen Leader und den Rest der Mannschaft. Seine Leistungen an der letzten WM waren herausragend.

