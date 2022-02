Olympia 2022: Schweizer Eishockey-Frauen-Nati verpasst Sensation gegen Kanada

Olympia-Halbfinal : Hockeyanerinnen kassieren Stängeli gegen Kanada, träumen aber weiter von Medaille

Nach der 1:12-Klatsche in der Vorrunde gelingt den Schweizerinnen gegen das übermächtige Kanada eine Steigerung. Nach dem 3:10 liegt der Fokus nun auf dem Bronze-Spiel.

1:12 verloren die Schweizerinnen gegen das übermächtige Kanada in der Vorrunde. Entsprechend waren die Erfolgserwartungen vor dem zweiten Olympia-Halbfinal der Schweizerinnen nach 2014 klar verteilt: 1:34 war die Wettquote für einen Schweizer Sieg. Und die Buchmacher wurden soweit bestätigt: 3:10 gewannen die Kanadierinnen und können so um ihre fünfte Olympia-Goldmedaille spielen. Kurz vor Ende des ersten Drittels war die Sache eigentlich bereits gelaufen: 5:0 stand es zu Gunsten der Ahornblätter, die mit klarem, schnörkellosem und sehenswertem Hockey überzeugten. Doch die Schweizerinnen konnten sich steigern, zeigten vor allem mit der Paradelinie mit Captain Lara Stalder, Alina Müller und Phoebe Stänz immer wieder starke Kombinationen.

Drei Schweizer Lichtblicke

So war es dann auch Stalder, die auf Vorlage von Müller noch vor der ersten Sirene auf 1:5 verkürzen konnte. Das vierte Olympia-Tor der Schweizer Spielführerin in der 19. Minute brachte sowas wie Schwung in die Reihen der Eisgenossinnen, die kurz nach der ersten Drittelpause durch Müller (Assist Stalder) gar auf 2:5 herankamen.



Zwar wurden die Schweizerinnen dann mit einem kanadischen Doppelschlag innert elf Sekunden kalt geduscht, doch wiederum Stalder sorgte noch im Mitteldrittel mit dem zwischenzeitlichen 3:7 für den dritten Schweizer Treffer – und somit für Historisches: Noch nie gelang es einer Schweizer Frauen-Auswahl, in einem Spiel drei Tore gegen Kanada zu erzielen. Und: Die Kanadierinnen haben im laufenden Turnier noch nie so viele Tore kassiert.