Viele Gemeinsamkeiten - Hoden und Gehirn sind sich ähnlicher als gedacht

Gehirn und Hoden liegen nicht gerade nah beieinander. (Im Bild: ein männliches Plastinat, das an der Körperweltenausstellung in London im Jahr 2008 zu sehen war)

An der Unterstellung, dass Männer oft mit ihrem Unterleib denken, ist laut einer Studie von portugiesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mehr dran, als man bis anhin meinte. Demnach weist das Gehirn von allen Organen im Körper am meisten Ähnlichkeit mit den Hoden auf. Zudem stehen das Denkorgan und die Hoden in enger Verbindung, wie es im Fachjournal «Open Biology» der Royal Society heisst.