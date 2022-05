Verteidiger Timo Baumgartl : Hodenkrebs-Schock für Spieler von Union-Trainer Urs Fischer

Der Schweizer Union-Trainer Urs Fischer muss wohl länger auf Verteidiger Timo Baumgartl verzichten. Beim 26-Jährigen wurde ein Tumor entdeckt und bereits entfernt.

Union-Trainer Urs Fischer wird im letzten Bundesliga-Spiel der Saison auf seinen Verteidiger Timo Baumgartl verzichten müssen. Beim 26-Jährigen ist Hodenkrebs diagnostiziert und ein Tumor erfolgreich entfernt worden. «Glücklicherweise gehe ich seit einigen Jahren zur Vorsorge. Ich bin sehr dankbar für die schnelle, klare Diagnose und für die inzwischen erfolgte, gut verlaufene Operation», sagte der Deutsche in einer Mitteilung des Fischer-Clubs.

Der Tumor im Hoden sei bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt und wenige Tage später operativ entfernt worden. In einem Video, das der Verein auf Youtube stellte, äusserte sich der Innenverteidiger ebenfalls: «Alle Prognosen sind positiv, von daher gehe ich auch positiv in die nächsten Wochen.» Es sei keine einfache Zeit, «aber der Support ist unglaublich».

Ex-Club wünschte gute Besserung

Wann er wieder auf dem Platz stehen könne, sei noch unklar, sagte Baumgartl. In der kommenden Woche werde er eine Empfehlung für seine weitere Therapie bekommen. Der Krebs sei glücklicherweise in einem frühen Stadium entdeckt worden – dank der Vorsorgeuntersuchung. Der Verteidiger ist noch bis zum Saisonende vom PSV Eindhoven an die Eisernen ausgeliehen, die aber eine Kaufoption haben sollen.