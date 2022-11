Lionel Messi steht vor Wechsel zu Inter Miami in den USA

Gleiche Liga wie Shaqiri : Höchstbezahlter Spieler der Liga? Messi soll bei Inter Miami unterschreiben

Nach dem Sieg am Samstagabend gegen Mexiko lebt der WM-Traum für Argentinien mit Superstar Lionel Messi weiter. Der WM-Titel würde die Trophäensammlung des Ausnahmekönners komplettieren. Ans Aufhören denkt der 35-Jährige trotzdem nicht. Im Sommer läuft sein Vertag bei seinem Arbeitgeber PSG aus. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Nun soll ein Wechsel die USA Form annehmen.

Inter Miami macht sich einem Bericht der «Times» zufolge grosse Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Lionel Messi. Die britische Zeitung schrieb am Sonntag, dass die Clubverantwortlichen um Mitbesitzer David Beckham zuversichtlich seien, dass der 35 Jahre alte Argentinier nach der WM in Katar beim Club aus der Major League Soccer unterschreibe. Messi soll dann der höchstbezahlte Spieler der Liga-Geschichte werden. Und: Er würde in der gleichen Liga wie Xherdan Shaqiri kicken. Der Nati-Star steht bei Chicago unter Vertrag.