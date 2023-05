Ukraine-Krieg: Staatsduma spricht nach Grossbrand in Armee-Öldepot von «Terrorakt»

In Sewastopol stand am Samstag ein Öldepot in Flammen.

In der Hafenstadt Sewastopol, wo die Schwarzmeerflotte zu Hause ist, hat am Samstag ein grossflächiger Brand gewütet.

Bewohner der Hafenstadt Sewastopol wurden am Samstagmorgen beim Blick aus dem Fenster von einer apokalyptisch anmutenden Kulisse überrascht. Über dem Ort an der südwestlichen Ecke der Krim-Halbinsel stieg nämlich den ganzen Samstagmorgen eine gigantische Rauchwolke auf, wie zahlreiche Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen.

Russland spricht von Terrorakt – und beschoss zuvor Wohnblöcke

Die russische Staatsduma wertet den Drohnenangriff auf ein militärisches Öllager als Terrorakt – nur einen Tag zuvor trafen russische Raketen mehrere Wohnblöcke in verschiedenen Orten in der Ukraine. Mindestens 26 Leute kamen ums Leben. darunter auch fünf Kinder. Danach kam es am Sonntag in Moskau zu seltenen Szenen: Russinnen und Russen legten an einem Denkmal Blumen nieder, um den ukrainischen Opfern zu gedenken. Kurz darauf tauchten Polizisten vor Ort auf, räumten die Trauergaben weg und forderten die anwesenden Personen auf, «in die Ukraine abzuhauen», wie die Nachrichtenagentur DPA schreibt.