Behörden warnen: Gletschersee entleert sich – Hochwasser-Gefahr an der Lenk 

In Lenk im Simmental besteht momentan die Gefahr eines Hochwassers und Springfluten bei den Flüssen Trübbach und Simme. Die Gemeinde warnte die Bevölkerung und Gäste am Sonntag via Website: «Auf den Berg- und Wanderwegen entlang dieser Gewässer ist Vorsicht geboten. Im und um den Gewässerraum besteht höchste Gefahr.»

Grund dafür ist, dass der See auf dem Plaine-Morte-Gletscher begonnen hat, sich zu entleeren, wie das Online-Portal «Watson» schreibt. Der See bildete sich aufgrund der Eisschmelze am Südostrand des Gletschers. In einer länglichen Mulde zwischen Fels und Eis sammelt sich im Frühsommer jeweils Schmelzwasser. Sobald der See eine kritische Schwelle erreicht, kommt es zu einer spontanen Entleerung.