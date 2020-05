2020 hat bereits einen Temperaturrekord

Temperaturrekorde in der Schweiz

Die höchste Temperatur in der Schweiz wurde am 11. August 2003 in Grono (GR) gemessen. Das Quecksilber stieg damals auf 41,5 Grad. Die tiefste jemals gemessene Temperatur betrug -41,8 Grad. Sie wurde am 12. Januar 1987 in La Brévine (NE), auf 1’048 Meter über Meer aufgezeichnet.